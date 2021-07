Fußball-Landesliga 1 Südbaden 2021/22

Die südbadische Fußball-Landschaft ist auf Landesliga-Ebene in drei Staffeln aufgeteilt. Die Fußball-Landesliga 1 Südbaden bilden Mannschaften aus den Bezirken Baden-Baden und Offenburg. Von den aktuell 17 Vereinen sind folgende acht aus dem Bezirk Baden-Baden: SV Mörsch, FV Ottersweier, RW Elchesheim, FV Würmersheim, SV Sinzheim, SV Ulm, TSV Loffenau und VfB Bühl.

Komplettiert wird das Feld von neun Teams aus dem Bezirk Offenburg: FSV Altdorf, FV Langenwinkel, FV Schutterwald, SC Hofstetten, SC Offenburg, SV Niederschopfheim, SV Oberwolfach, SV Stadelhofen und TuS Oppenau.

Insgesamt stehen für jede Mannschaft in der Fußball-Landesliga 1 Südbaden ab dem 7. August 32 Spiele auf dem Programm. Der letzte Spieltag des Jahres ist am 12. Dezember, nach der Winterpause geht es am 5. März weiter. Nach dem letzten Spieltag am 11. Juni steht der Tabellenführer als Aufsteiger in die Verbandsliga fest, der Rangzweite kann den Sprung nach oben über Aufstiegsspiele gegen die Vizemeister der beiden anderen Landesliga-Staffeln erreichen. Die Anzahl der Absteiger richtet sich danach, wie viele Mannschaften von oben integriert werden müssen.

Klarer Favorit auf den Meistertitel in der Landesliga 1 Südbaden ist der SV Stadelhofen, der bis zum pandemiebedingten Abbruch der Saison 2020/21 die Tabelle mit 27 Punkten aus zehn Spielen souverän anführte.