Fußball-Verbandsliga Südbaden 2021/22

Am 6. August eröffnen der FC Denzlingen und der FC Waldkirch die Saison 2021/22 in der höchsten Spielklasse des Südbadischen Fußball-Verbands (SBFV), der Verbandsliga. Zu den insgesamt 17 Mannschaften in der Fußball-Verbandsliga Südbaden zählen aus dem Bezirk Baden-Baden der SV Bühlertal und der SV 08 Kuppenheim.

Die Bezirksderbys sind am 30. Oktober in Bühlertal (Hinrunde) und am 7. Mai in Kuppenheim (Rückrunde) vorgesehen. In der abgebrochenen Saison 2020/21 mischte der SV Bühlertal an der Tabellenspitze der Verbandsliga Südbaden mit und wiesen zum Zeitpunkt des pandemiebedingten Abbruchs sogar die beste Bilanz auf. Kuppenheim entfernte sich nach einem schwachen Saisonstart und dem Rücktritt von Matthias Frieböse unter dem neuen Trainer Lucca Strolz etwas von der Abstiegszone.

Gegner von Bühlertal und Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga Südbaden sind in der Saison 2021/22 der SC Pfullendorf, SC Lahr, Offenburger FV, Kehler FV, FC Auggen, SV Weil, FC Radolfzell, FC Denzlingen, FC Waldkirch, SF Elzach-Yach, FC Teningen, SC Durbachtal, DJK Donaueschingen, SV Endingen und FC Villingen II.

Jedes Team absolviert 32 Partien, die von der Winterpause (12. Dezember bis 5. März) unterbrochen werden. Nach dem letzten Spieltag am 4. Juni 2022 gibt es bis zu fünf Absteiger, der Meister steigt direkt in die Oberliga Baden-Württemberg auf. Der Vizemeister trifft in Aufstiegsspielen auf den Zweitplatzierten der nordbadischen Verbandsliga und im Erfolgsfall auf den Zweiten aus Württemberg.