In Baden-Württemberg gibt es neun Zentrale Impfzentren sowie ab Mitte Januar zusätzlich 50 Kreisimpfzentren. Außerdem sind Mobile Impfteams, die ihre Basis in einem Impfzentrum haben, etwa zu Pflegeheimen unterwegs.

Wann kann ich mich impfen lassen?

Im Zentralen Impfzentrum Karlsruhe und im Zentralen Impfzentrum Offenburg sollen die Impfungen der ersten Gruppe Impfberechtigter am 27. Dezember starten. In den Kreisimpfzentren soll es am 15. Januar losgehen.

Wann hat mein Impfzentrum geöffnet?

- Im Zentralen Impfzentrum Karlsruhe und im Zentralen Impfzentrum Offenburg jeweils von 7 bis 21 Uhr geimpft.

- Auch in den Kreisimpfzentren sollen diese Zeiten gelten.

Wo ist das nächste Zentrale Impfzentrum?

- Karlsruhe: Messe Karlsruhe, Rheinstetten

- Offenburg: Messegelände

Wo ist mein nächstes Kreisimpfzentrum?

- Stadt Karlsruhe: Schwarzwaldhalle

- Landkreis Karlsruhe: EGO Halle 4 in Sulzfeld und im Praktiker-Baumarkt in Bruchsal-Heidelsheim.

- Enzkreis: Appenbergsporthalle (Mönsheim)

- Stadt Pforzheim: St. Maur-Eissporthalle

- Landkreis Rastatt: Bühler Schwarzwaldhalle

- Stadt Baden Baden: Kurhaus

Wann darf ich einen Termin in einem Impfzentrum ausmachen?

Um einen Termin ausmachen zu dürfen, muss man zu einer impfberechtigten Gruppe gehören. Eine Impfverordnung legt eine Reihenfolge von drei Bevölkerungsgruppen fest, die sich als erstes impfen lassen können. Die Gruppen sind eingeteilt nach Alter, Risikostatus, Beruf und anderen Faktoren. Bis die erste Gruppe mit höchster Priorisierung geimpft ist, kann es mehrere Wochen dauern.

Wie bekomme ich einen Termin im Impfzentrum?

Wer geimpft werden möchte, muss sich bei der zentralen Telefonnummer 116117 anrufen. Dort wird entschieden, ob man bereits zur Impfung berechtigt ist, außerdem kann man wählen in welchem Impfzentrum man geimpft werden will, wenn etwa ein weiter entferntes Impfzentrum näher an der Arbeitsstelle oder besser erreichbar ist. Auch über eine App sollen Anmeldungen ermöglicht werden.

Was muss ich ins Impfzentrum mitbringen?

Wer einen Termin bekommen hat, erhält einen QR-Code, dieser kann vor Ort auf dem Handy oder einem Papierausdruck vorgezeigt werden. Außerdem braucht man einen Berechtigungsnachweis, zum Beispiel den Personalausweis, um das Alter zu bestätigen, oder eine Bestätigung des Arbeitgebers. Den Mund-Nasen-Schutz darf man auch nicht vergessen. Die AHA-Regeln werden kontrolliert.

Welche Stationen hat ein Impfzentrum? Beispielsweise im Zentralen Impfzentrum Karlsruhe?

Im Zentralen Impfzentrum Karlsruhe gibt es eine Eingangskontrolle, dort wird Fieber gemessen und die Einhaltung der AHA-Regeln überprüft. Dann geht es weiter zur Anmeldung in die Halle 2 der Messe Karlsruhe.

An den Anmelde-Schaltern erhalten die Besucher ihren Aufklärungsbogen. Außerdem werden der Termin und die mitgebrachten Dokumente überprüft. Im anschließenden Bereich Information können sich Besucher einen Film mit Untertiteln ansehen. Außerdem lesen sie den Aufklärungsbogen durch und füllen ihn aus.

Weiter geht es zu einer der 20 Arztpraxen. Jede Praxis hat drei Sprechzimmer, die ein Arzt betreut. Dort findet ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt sowie die Impfung statt. Weiter geht es dann zu einem Bereich der Nachbeobachtung. Dort warten die Geimpften 30 Minuten in der Nähe von medizinischem Personal, um eine allergische Reaktion auszuschließen.

Wenn keine Nebenwirkungen auftreten, kann von hier aus die Heimreise angetreten werden. Die einzelnen Stationen des Zentralem Impfzentrum Karlsruhes in der Messe Karlsruhe kann man sich auch in einer Bildergalerie ansehen.

Sind die Zentralen Impfzentren schon startklar?

Der Aufbau ist in Offenburg und Karlsruhe beendet. Was noch fehlt ist neben dem Impfstoff ausreichend Personal. Wie man sich bewerben kann, steht in diesem Beitrag.