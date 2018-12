Anzeige

Wer den kalten Temperaturen der dunklen Jahreszeit – oder vielleicht auch dem Familientrubel – entfliehen möchte, den zieht es möglicherweise auch an den Weihnachtsfeiertagen in den Süden. Für andere wiederum wäre es undenkbar, Weihnachten an irgendeinem anderen Ort als zu Hause zu verbringen. Wie verbringen Sie die Weihnachtsfeiertage am liebsten?