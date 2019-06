Anzeige

An diesem Wochenende ist der Sommer zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig spürbar. Die Sonne treibt das Thermometer über die 30-Grad-Marke: Zeit, sich im kühlen Nass zu erfrischen! Während die einen den Sommer am liebsten am See verbringen, ziehen die anderen lieber ihre Bahnen im Freibad.

Welche Abkühlung bevorzugen Sie?