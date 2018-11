Anzeige

Der Startschuss für die Weihnachtsmärkte ist vielerorts bereits gefallen. Glühwein-Romantik und Bratwurst-Duft sind jedoch nicht jedermanns Sache. In der BNN-Umfrage, die ab sofort täglich an dieser Stelle erscheint, wollen wir heute von Ihnen wissen: Werden Sie in den nächsten Wochen einen oder mehrere Weihnachtsmärkte besuchen? Oder zählen Sie zu jener Gruppe, die eher einen großen Bogen um die winterlichen Imbiss- und Verkaufsbuden machen?