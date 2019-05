Anzeige

Genau 39 Tage nach Ostersonntag ist am Donnerstag wieder Christi Himmelfahrt – in vielen Bundesländern ein Feiertag. Am selben Tag wird jedoch auch Vatertag gefeiert. Dieser gilt zwar als Pendant zum Muttertag, der am ersten Sonntag im Mai begangen wird, doch sieht die Tagesgestaltung am Vatertag häufig etwas anders aus. Viele Männer begeben sich dann mit Bier und Bollerwagen auf Wanderschaft.

Der Vatertag trifft nicht bei jedem auf Zustimmung. Wie sieht es bei den BNN-Lesern aus?