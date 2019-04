Anzeige

Am Mittwoch, 17. April, startet die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn. Ab Oktober soll dann auf dem Gelände ein Wohnquartier entstehen. Die Kosten liegen bei etwa 194 Millionen Euro, ein Teil davon übernimmt das Land Baden-Württemberg. Damit sich die Ausstellung rentiert, müssen Eintrittsgelder in Höhe von rund 40 Millionen Euro eingenommen werden.

Ist das realistisch – was meinen Sie?