Anzeige

Vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayer-04-Leverkusen sollen sich am Samstag in Canstatt Anhänger des an der Partie unbeteiligten KSC mit Leverkusen-Fans geprügelt haben. Die Polizei verhängte ein Jahr bundesweites Stadionverbot als Strafe.

Was meinen Sie? Ist diese Strafe gerecht oder viel zu hoch? Stimmen Sie ab!