Ist Karlsruhe wirklich fahrradfreundlich?

Karlsruhe ist die fahrradfreundlichste Stadt. Im ADFC-Fahrradklima-Test 2018 geht der erste Platz an die Fächerstadt – in der Klasse der Städte bis 500.000 Einwohnern. Im Herbst 2018 wurden insgesamt 170.000 Menschen nach ihrere Meinung gefragt. Aus Karlsruhe beteiligten sich 1900 Personen. Der ADFC Karlsruhe (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) ist in seiner Bewertung etwas zurückhaltender. Es sei zwar kein Stillstand bei der Entwicklung, aber man trete auf der Stelle.

Ist die einstige badische Hauptstadt dennoch ein Kleinod für Radler? Manche BNN-Leser sind ganz zufrieden, viele sehen aber auch noch Verbesserungspotential: