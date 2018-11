Anzeige

Der Start in den Tag sieht bei jedem anders aus. Ein gutes Frühstück ist wichtig. Der eine trinkt Kaffee, der andere lieber Tee. In der täglichen BNN-Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Was trinken Sie am liebsten zum Frühstück? Tee oder Kaffee? Oder beides? Vielleicht auch nichts davon?