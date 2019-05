Anzeige

Über viele Jahre hinweg hat „Games of Thrones“ die Zuschauer vor den Fernsehern gefesselt. Doch ausgerechnet mit der letzten Staffel, scheinen sich die Produzenten keinen gefallen getan zu haben (die BNN berichteten). Egal was in einer neuen Folge passiert, das Gemecker der Zuschauer ist stets groß.

In der Nacht auf Montag wird die letzte Folge der Serie ausgestrahlt. Noch ehe die Arbeitswoche für viele Arbeitnehmer beginnt, werden Hartgesottene schon das Staffel- und Serienfinale kennen. Wir fragen uns, sind die bnn.de-Leser Fans der Serie? Oder beenden einstige Fans nur, was sie früher gerne mochten.