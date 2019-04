Anzeige

Im Dezember kommt der neunte Teil der „Star Wars“-Saga „Star Wars: Episode IX“ in die Kinos. Bereits jetzt wurde der erste Trailer dazu veröffentlicht. Regisseur J.J. Abrams und einige Stars aus dem Streifen, wie Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac, stellten auf der laufenden „Star Wars Celebration“-Messe in Chicago das zweiminütige Video mit dem Untertitel „The Rise of Skywalker“ vor.

Nicht alle Kinogänger fiebern jedoch bereits jetzt auf die Fortsetzung hin. Manch einen lässt das Schicksal der Jedi-Ritter auch gänzlich kalt. Wie ist es bei Ihnen?