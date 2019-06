Sollte „Containern“ legalisiert werden?

Anzeige

„Containern“, also das Sammeln weggeworfener Lebensmittel aus Abfallbehältern, ist in Deutschland bislang eine Straftat und kann juristisch als Diebstahl und Hausfriedensbruch gewertet werden – je nach den Umständen. Am Dienstag begann in Lübeck die Justizministerkonferenz. Auf Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) soll auch darüber diskutiert werden, das «Containern» straffrei zu machen. Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf ist gegen den Vorschlag.

Welche Meinung vertreten Sie?