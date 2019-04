Tödliche Straßenbahnunfälle: Wird in Karlsruhe genug für die Sicherheit getan?

Anzeige

Trauriger Spitzenreiter: In Karlsruhe hat es 2018 in Baden-Württemberg mit Abstand die meisten Todesopfer bei Unfällen mit Straßenbahnen gegeben. Laut Deutscher Presse-Agentur starben vier, nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten sogar fünf Menschen.

In Mannheim gab es im vergangenen Jahr zwei Todesopfer und in Stuttgart eins. In Freiburg und Heidelberg starb niemand.

Ein Vergleich der Städte sagt allerdings aufgrund der unterschiedlichen Größen wenig über die Verkehrssicherheit aus.

Wie lautet ihre persönliche Meinung? Wird in puncto Straßenbahn in Karlsruhe genug für die Sicherheit getan?

