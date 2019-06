Anzeige

Der Trend zum Veganen kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an – egal ob Würste aus Tofu, Schnitzel aus Saitan oder Käse aus Kokos-Öl: In vielen Supermärkten gibt es immer mehr Auswahl. Aber können diese Ersatz-Würste das echte Fleisch auf dem Teller wirklich ersetzen? Was denken die BNN-Leser zu dieser Frage?