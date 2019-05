Vorgehen gegen Hochzeitsgesellschaften – höchste Zeit oder Aktionismus?

Anzeige

Seit einiger Zeit geraten immer wieder mal Hochzeitsgesellschaften in die Schlagzeilen, die per Autokorso Autobahnen blockieren oder den Verkehr in Innenstädten behindern. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nun angekündigt, dieser Erscheinung auf den Grund gehen und das Gesetz zur Anwendung bringen zu wollen.

In dem westdeutschen Bundesland liefen einem Zeitungsbericht zufolge in den letzten drei Wochen rund hundert Hochzeiten aus dem Ruder und die Ordnungshüter auf den Plan. Auch in anderen Bundesländern gab es zuletzt immer wieder entsprechende Berichte. Nun nimmt sich mit Reul ein prominenter Politiker dieses Themas an.

Was meinen die BNN-Leser: Ist es Zeit für Maßnahmen – oder handelt es sich hier um Aktionismus?