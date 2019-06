Was halten Sie von Atomkraft?

Anzeige

Die Meinungen über Atomkraft gehen in der Gesellschaft weit auseinander. Wer Atomkraftwerke befürwortet, argumentiert mit den Kosten, dem Klimaschutz im Vergleich zu beispielsweise Kohlekraftwerken und der Versorgungssicherheit. Kritiker weisen auf Sicherheits- und Atommüllprobleme hin und beklagen, dass erneuerbare Energien durch Atomkraftwerke ausgebremst werden.

Am Mittwoch hat die EnBW den Block 2 ihres Atomkraftwerks in Philippsburg vorsorglich vom Netz genommen. Zuvor war ein Schaden an einem der Notstromaggregate festgestellt worden, dessen Ursache nun zunächst vertieft technisch geprüft werden muss. Der Vorfall facht die Debatte um Atomenergie erneut an.

Was ist Ihre Meinung?