An den Weihnachtsfeiertagen gibt es nicht nur allerlei Geschenke, sondern meist auch leckeres Essen in Hülle und Fülle. Während die einen hingebungsvoll die Weihnachtsgans im Ofen braten, freuen sich die anderen auf etwas Einfaches wie Würstchen mit Kartoffelsalat an Heiligabend. Was haben Sie an Weihnachten am liebsten auf dem Teller?