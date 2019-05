Anzeige

Wegen der Brexit-Blockade in London hat Premierministerin Theresa May am Freitag ihren Rücktritt erklärt. Sie gibt am 7. Juni die Führung der britischen Konservativen ab und wird bis Ende Juli auch als Regierungschefin ersetzt. Was sagen Sie zu dem Rücktritt? Stimmen Sie ab bei unserer aktuellen BNN-Umfrage.

Was sagen Sie zum Rücktritt von Theresa May? * Ihr Rücktritt ist völlig richtig. Sie ist gescheitert, da liegt ein Rücktritt nahe. Leider kam der Rücktritt zu spät. Der Rücktritt ist nicht die Lösung für den Brexit. Der Nachfolger muss es erst einmal besser machen.

