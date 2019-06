Anzeige

Schon in wenigen Monaten könnten Pakete von Lieferdrohnen gebracht werden. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hat eine solche Drohne bei einer Tech-Konferenz in Las Vegas vorgeführt. Bisweilen herrscht hierzulande noch das übliche Paket-Chaos. Wohin mit dem Paket, wenn niemand zu Hause ist? Zum Nachbarn oder doch an eine Packstation?

Wie halten Sie es mit Ihren Paketlieferungen?