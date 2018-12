Anzeige

An der Optik des heimischen Weihnachtsbaums scheiden sich oft die Geister. Die Frage „Lametta – ja oder nein“ oder ob bunte oder einfarbige Kugeln an den Baum kommen sollen, kann sich schnell zu einer hitzigen Diskussion entwickeln. In der heutigen BNN-Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Wie wird Ihr Baum dieses Jahr aussehen?