Am 1. Mai ist Feiertag. Dieses Jahr fällt der Tag der Arbeit auf einen Mittwoch. Die eintägige Verschnaufpause mitten in der Arbeitswoche lässt sich vielfältig nutzen. In diesem Jahr richtet der Deutsche Gewerkschaftsbund beispielsweise seine Hauptkundgebung am Maifeiertag in Karlsruhe aus.

Aber auch viele Maifeste laden zum Feiern ein. Wer sich beim Tanz in den Mai noch nicht völlig verausgabt hat, könnte auch eine Mai-Wanderung unternehmen. Wie verbringen Sie den Feiertag?