Anzeige

Es ist Christi Himmelfahrt, also Feiertag. Mancher feiert diesen Tag auch als Vatertag und zum Vatertag, so will es manche Tradition, ziehen Männer mit mit Bier beladenen Bollerwagen durch die Gegend. Der arbeitsfreie Tag lässt sich jedoch auch ganz anders nutzen.

Was fangen Sie mit dem freien Tag an?