Anzeige

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will Touristen ab 2020 in großem Stil und zu hohen Preisen auf der Raumstation ISS beherbergen. „Die Nasa öffnet die Internationale Raumstation für kommerzielle Möglichkeiten und vermarktet diese, wie wir es noch nie zuvor gemacht haben“, sagte Finanzchef Jeff DeWit am Freitag in New York. Aber sind Astronautennahrung und Schwerelosigkeit statt Palmen und Cocktails wirklich für jeden etwas?

Was halten Sie von einer Urlaubsreise ins All?