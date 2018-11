„Es ist der coolste Ort überhaupt“

Anzeige

Über seine 340 Tage an Bord der ISS sprach der derzeitige Rekordhalter unter den US-Astronauten, Scott Kelly mit den BNN.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn ich „ISS“ sage?

Kelly: Ich sehe die Station vor mir und denke, dass sie das komplizierteste Ding ist, das wir je gebaut haben. Ich habe die ISS als einen magischen Ort erlebt, den coolsten Ort überhaupt, an den man reisen kann. Alles schwebt um dich herum, du hast tolle Kollegen, sehr anspruchsvolle Arbeit und eine sagenhafte Aussicht. Was will man mehr?

Sie haben zuletzt fast ein Jahr dort oben verbracht. Was war die größte Herausforderung dabei?

Kelly: Mir haben meine Familie und Freunde gefehlt. Es gab dort keine Sonne, keinen Wind und Regen. Als Astronaut lebt man in einer gefährlichen Umgebung. Zu wissen, dass du nicht nach Hause gehen kannst, ist eine Belastung.

Warum braucht die Menschheit die Internationale Raumstation?

Kelly: Wir sind Entdecker und haben noch Großes vor. Auf unserem Weg zum Mars müssen wir verstehen, wie Menschen eine lange Zeit im Weltall leben und arbeiten können. Die ISS ist sehr wichtig für unsere Forschung.

Russland und USA sind jetzt nicht die besten Freunde. Streiten Kosmonauten und Astronauten im All manchmal über Politik?

Kelly: Wir haben uns nie gestritten. Klar wissen wir von den Problemen auf der Erde, und manchmal haben wir darüber geredet – aber mit der nötigen Distanz. Man will im All nicht die Beziehung zueinander belasten, schließlich arbeitet man gemeinsam an einem sehr komplexen Projekt und muss sich auf seine Kollegen immer verlassen können.

Es ist unklar, wie lange das Projekt weitergeht. Sollte die Station länger als bis 2024 fliegen?

Kelly: Ja, ich bin dafür. Solange wir keine andere Raumstation haben, sollten wir an dieser festhalten. Natürlich wird die Technik auf der ISS immer älter, aber man kann sie ja reparieren.

Wenn sie im All wären, wie würden Sie das ISS-Jubiläum feiern?

Kelly: Wahrscheinlich bei einem schönen Mittagessen mit den anderen – aber ohne Alkohol, er ist verboten.

Kennen Sie Alexander Gerst?

Kelly: Ja! Ein toller Typ und ein guter ISS-Kommandant. Ich würde gerne mal mit ihm fliegen. Leider ist das nicht sehr wahrscheinlich (lacht).