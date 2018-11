KSC bangt um Groiß

Anzeige

Alexander Groiß machte während des Trainingsspiels am Donnerstag einen Ausfallschritt, dann verzog er das Gesicht. Augenscheinlich stellten sich bei Groiß Schmerzen am Schambein ein. Die Trainingseinheit war für den Mittelfeldspieler des Karlsruher SC danach vorzeitig beendet.

Da der KSC-Cheftrainer Alois Schwartz am Sonntag (13 Uhr) in der Partie gegen den TSV 1860 München bereits Marvin Wanitzek wegen einer Gelb-Sperre ersetzen muss, käme der Ausfall eines weiteren Sechsers für ihn zur Unzeit. „Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben Zeit bis Sonntag. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann“, beteuerte Schwartz gegenüber dieser Zeitung. Auskünfte über Art und Schwere der Verletzung waren am Donnerstagabend nicht zu erhalten.

Stiefler rückt wohl in die Mitte

Die Lücke, die Wanitzek in jedem Fall reißen wird, dürfte bei der Rückkehr aus der Länderspielpause Manuel Stiefler schließen. Schwartz tendiert dazu, den Ex-Sandhausener vom rechten Flügel ins Zentrum zu beordern, Groiß wäre eigentlich als Absicherung dahinter vorgesehen. Unabhängig davon wäre Kyoung-Rok Choi der Nutznießer eines Einrückens von Stiefler. Der Südkoreaner darf mit seiner Berücksichtigung in der Startelf rechnen.

Alle Sorgenkinder zurück

Am Donnerstag waren alle anderen Sorgenkinder von Schwartz in dessen Übungsbetrieb zurückgekehrt. Der Angreifer Anton Fink mischte ebenso wieder im Mannschaftskreis auf dem Platz mit wie Abwehrspieler Daniel Gordon und Angreifer Dominik Stroh-Engel.