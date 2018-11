Letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit

Anzeige

Er sehe sie nie ohne eine Akte, scherzt manchmal ihr Ehemann. In ihrer Wohnung liest Angelika Nußberger oft noch am späten Abend Klagen, Stellungnahmen, Gutachten zu den anstehenden Verfahren – Hunderte, Tausende Seiten. Alle zwei Wochen eine Verhandlung. Dazwischen administrative Aufgaben und immer wieder das Schreiben von 60-seitigen, sorgfältig ausformulierten Urteilen in zwei Sprachen. Freitags fährt sie meist zu ihrer Familie nach Deutschland. Was motiviert sie, am Sonntag zu ihrem Berg von Arbeit in Straßburg zurückzukehren? „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie Hoffnung haben“, sagt die 55-Jährige. Da wolle und könne sie nicht gleichgültig sein.

Die aus München stammende Nußberger ist Erste Vizepräsidentin des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (EGMR), die erste Deutsche auf diesem hohen Posten. Seit Februar 2017 vertritt sie den Präsidenten Guido Raimondi in dessen Abwesenheit und leitet zudem eine Sektion des Gerichts, dem sie nun schon seit acht Jahren angehört. In dieser Zeit hat Nußberger nach eigenen Worten „zighundert Fälle“ entschieden.

Man hört ja fast jede Woche von Urteilen aus Straßburg, das meiste dürfte an der Öffentlichkeit vorbeirauschen. Außer es geht um Prominente. Wenn die dunkelblonde Frau mit dem leicht bayerischen Zungenschlag von ihrer Arbeit erzählt, dann fallen auch mal die Namen eines Königs, eines Ex-Bundeskanzlers und eines Nationaltorwarts. Meist sind die Kläger allerdings unbekannt, doch das mindert keinesfalls die Bedeutung ihrer Fälle. Denn jedes einzelne EGMR-Urteil hat Einfluss in ganz Europa. In Straßburg wird also permanent die Rechtsgeschichte des Kontinents geschrieben, was nicht selten die Machthaber in verschiedenen Ländern auf die Palme bringt.

Gerade erst hat das Gericht entschieden, dass die Türkei den Oppositionellen Selahattin Demirtas freilassen muss. Die Begründung: Seine zweijährige Untersuchungshaft sei nicht zulässig. Prompt folgte ein Wutausbruch von Präsident Recep Tayyip Erdogan. „EGMR, auf welcher Seite stehst Du?“, fragte empört der Despot.

In der vergangenen Woche verurteilten Angelika Nußberger und ihre Richterkollegen Russland wegen der politisch motivierten Verfolgung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny zu einer Zahlung von 63 678 Euro. Dass die russische Justiz den Politiker nach eigener Darstellung nun „frist- und ordnungsgemäß“ entschädigen will, wird im EGMR durchaus kritisch gesehen. „Die Staaten sind darauf bedacht, sich nicht vorwerfen zu lassen, sie würden die Urteile missachten. Niemand hört gerne den Vorwurf, dass er das Völkerrecht verletzen würde“, erklärt die Erste Vizepräsidentin. Allerdings, fügt sie hinzu, gebe es in Europa heute Staaten, denen solche Kritik ziemlich egal sei. „Wenn solche Staaten die Strafen zahlen, aber sonst keine Konsequenzen aus unseren Urteilen ziehen, leidet darunter das ganze System.“

Noch mehr Probleme bereitet dem Gerichtshof die Weigerung Russlands, seine Beiträge für die Mitgliedschaft im Europarat zu überweisen. Sie machen ein Zehntel des jährlichen Budgets der Staatenorganisation aus. Die Atommacht reagiert damit auf den Verlust ihrer Stimmrechte in der Parlamentarischen Versammlung nach der Krim-Annexion. Seit Jahresbeginn 2018 rollt der Rubel aus Moskau nach Straßburg gar nicht mehr.

Da der EGMR mit seinem Jahresbudget von 72 Millionen Euro (2018) vom Europarat direkt finanziert wird, sind dort die Folgen dieses Konflikts unmittelbar zu spüren. Aus Geldnöten müssten Juristen entlassen werden, das erschwere die Bearbeitung von rund 56 000 Altfällen und der geschätzten 70 000 neuen Beschwerden im Jahr, erzählt Nußberger. „Von Erhöhungen des Etats können wir nur träumen“, sagt sie bitter. „Niemand füttert gerne die Hunde, die ihn beißen. Die Staaten sind nicht bereit, mehr Geld zu geben.“

Es fällt ihr nicht leicht, dies zu akzeptieren. Denn aus der Sicht der Vizepräsidentin braucht Europa heute mehr denn je die Wächter der Menschenrechte, die jährlich etwa 1 500 Urteile fällen. Zum Beispiel wegen der häufigen Einschränkungen der Pressefreiheit: „Es ist sehr wichtig, dass der Gerichtshof mit all seiner Autorität für sie einsteht.“

70 Prozent der Beschwerden, die beim EGMR landen, kommen aus nur sieben Ländern: Russland, Türkei, Ukraine, Rumänien, Ungarn, Italien und Aserbaidschan. Mit jeweils 293 und 99 Schuldsprüchen führen die beiden erstgenannten Staaten die Liste der Menschenrechtssünder von 2017 an. Deutschland wurde letztes Jahr in sieben Fällen für schuldig befunden. Es komme vor, dass sich die Richter in blauen Roben mit Europasternen auf den Schultern über ein Urteil streiten, erzählt Nußberger. „Das Schwierige ist, sich bei der Auseinandersetzung um Sachfragen persönlich nicht zu sehr hineinziehen zu lassen. Man streitet mit Kollegen über Fälle, weiß aber auch, dass man mit ihnen noch neun Jahre zusammenarbeiten wird.“

Es sind immer neun Jahre, das Richtermandat am EGMR ist nicht verlängerbar. Und so wird auch die Deutsche im Führungstrio des Gerichtshofs Ende 2019 nach Köln zurückkehren, wo sie wieder ihre Lehrtätigkeit an der Uni aufnehmen will. Nußberger hat Wehmut bei dem Gedanken an den Abschied. So belastend ihre Arbeit angesichts der vielen Fälle von Ungerechtigkeit sei, sie genieße die Möglichkeit, den Menschen helfen zu können, sagt sie. Und nennt die Zeit in Straßburg „etwas sehr Wichtiges in meinem Leben“.

Wächter der Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist als ein ständig tagender Gerichtshof erst vor kurzem 20 Jahre alt geworden. Am 1. November 1998 nämlich war ein entsprechendes Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention in Kraft getreten. Sie selbst wurde bereits vor 68 Jahren verabschiedet.

Der EGMR mit Sitz in Straßburg sichert ihre Einhaltung und überwacht damit die Achtung der Rechte von etwa 800 Millionen Menschen, die heute in den 47 Mitgliedsstaaten des Europarats leben. Jedes Land stellt je einen Richter für das Gremium, die von der Parlamentarischen Versammlung gewählt werden. Der EGMR ist in fünf Sektionen unterteilt, die Ausschüsse und Kammern bilden. Die wichtigste ist die Große Kammer mit 17 Richtern. Geleitet wird der Gerichtshof durch einen Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und drei Präsidenten der Sektionen.

Wer geltend macht, dass seine Menschenrechte verletzt wurden, kann beim EGMR eine Beschwerde einlegen. Voraussetzung ist jedoch, dass zuvor alle juristischen Instanzen im Heimatland ausgeschöpft wurden und die endgültige Entscheidung in dem Verfahren nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Auch ein Staat kann gegen einen anderen Staat vorgehen.