Nicht mehr sturmfest

In seinem Hobbykeller hat Horst Seehofer bekanntlich eine Modelleisenbahn, an der er seit mehr als 20 Jahren beständig werkelt. So erzählte es der rüstige Bastler selbst voller Stolz den Journalisten. Die ausgeklügelte, mehrgleisige Riesenanlage offenbart viel Liebe zum Detail. Und weil ihr tieferer Sinn laut Seehofer darin besteht, „wichtige Bestandteile“ seines politischen Lebens nachzubilden, müsste der CSU-Chef und Bundesinnenminister eigentlich bald ein wesentliches neues Stück in sein Bahnparadies einbauen. Das Abstellgleis.

Die kontroverse Galionsfigur der Christsozialen hatte einst ihre Unbeugsamkeit in allen politischen Wirbeln mit ihren vom „Herrgott“ geschenkten „Steherqualitäten“ erklärt. Zwar lässt Seehofer weiterhin Lust auf harten Diskurs und verbale Duelle „bis auf die letzte Patrone“ erkennen, etwa zu seinem Lieblingsthema Migration. Doch ist der ewige Rivale der Kanzlerin Merkel klar am Ende seiner Kräfte angelangt.

Denn spätestens seit dem Wahldebakel im Süden kann der scharfzüngige Bayer das Trommelfeuer der Kritik von allen Seiten nicht mehr sarkastisch weglächeln. Die Reihen seiner Unterstützer in Berlin und München haben sich gelichtet. In der Großen Koalition sind die Mitstreiter auf Distanz gegangen, der GroKo-Partner SPD lässt kein gutes Haar an seinen Vorstößen. Und auch seine geliebte CSU fremdelt zusehends mit dem Vorsitzenden.

Dass er den „Watschnbaum“ nicht mehr machen, dass er hinschmeißen will, ist nur konsequent und vernünftig. Die Art und Weise jedoch nicht. Erst der Verzicht auf beide Ämter, dann doch nur auf eines, oder haben es alle nur wieder falsch verstanden? Mit der verlängerten Agonie seines Abschieds auf Raten tut Seehofer jedenfalls niemandem einen Gefallen – nicht sich selbst, nicht seiner Partei und nicht dem Ansehen der Politik bei den ohnehin desillusionierten Bürgern. Merkel hat jüngst vorgemacht, wie man von der Macht loslässt – verbindlich, würdevoll und klar kommuniziert.

Gerade weil Seehofers zurückgenommener Rücktritt schon einmal für großes Stirnrunzeln gesorgt hat, hätte der Modelleisenbahn-Fan die Weichen diesmal anders stellen müssen. Der Innenminister ohne Bundestagsmandat klebt weiter an seinem Stuhl in Berlin, wahrscheinlich bis ihn der erstbeste Sturm wegfegen wird. Es ist ein bayerisches Trauerspiel.