Pforzheim: Schwerer Unfall in der Hachelallee – Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend kam es gegen 22 Uhr auf der Pforzheimer Hachelallee zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich der Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt hat. Ein Opel war auf der Hachelallee in Richtung Wilferdinger Höhe unterwegs und geriet aus vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Dort ist er mit einem VW Tiguan zusammengestoßen und ein Hinterrad verloren hat. Bei dem Unfall hat sich der Opel-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei am Samstagmorgen auf Nachfrage der BNN. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Straßensperrung bis Mitternacht

Die Straße wurde in beide Richtungen bis gegen Mitternacht voll gesperrt. Der gesamte Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (pol/tra)