Anzeige

Für die Älteren schöne Erinnerungen an Tage im Wildpark, als der Fußball noch gut war zu den Menschen am Oberrhein. Für die Jüngeren ist die Begegnung mit den Helden des „Wunders vom Wildpark“ eine Schule zur hiesigen Fußball-Kultur. Wer waren die Typen eigentlich, die da am 2. November 1993 den spanischen Tabellenführer vom Platz fegten, dass dessen Spieler schwindelig wurde ? Und was ist aus ihnen geworden? Ein Überblick: