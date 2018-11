Sirup für die Scheidung

Anzeige

Wenn die EU und Großbritannien verkünden, man sei sich in Sachen Brexit „im Prinzip“ einig, ist große Skepsis angebracht. Zunächst einmal bedeutet das nichts anderes als dass man eine allgemein gehaltene, unverbindliche und in vielerlei Hinsicht noch klärungsbedürftige Absichtserklärung über die künftige Partnerschaft verfasst hat. Manch böse Zunge bei der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May spricht in diesem Zusammenhang bereits von einem „Sirup aus warmen, süßen Worten“.

Vielleicht schadet ein bisschen Sirup nicht, um die sauren Mienen der gestressten Verhandler in London und Brüssel ein wenig aufzuhellen. Aber ein großer Durchbruch oder gar ein krönendes Finale im Brexit-Streit ist das letzte Element des geplanten Vertragspakets über den EU-Austritt eben auch nicht. Das Dokument ist vielmehr eine Basis für neue Gespräche, die für beide Seiten nicht einfach sein werden. Momentan hat eher Theresa May das Nachsehen, die ein Beben in ihrer Partei befürchten muss. Der Kompromiss sieht vor, dass die Briten nach dem Austritt möglicherweise mehr als zwei Jahre lang nach den EU-Regeln spielen und brav ihre Beiträge in die Gemeinschaftskasse überweisen werden müssen. Ein Mitspracherecht haben sie dann jedoch nicht mehr.

Für die Hardliner bei den Tories gleicht dies einem Verrat an dem Ideal der vollkommenen Souveränität des Inselkönigreichs. Sie werden jetzt also gewiss nicht mehr geneigt sein, demnächst dem Brexit-Paket im Parlament ihren Segen zu geben. Bringt May bis Samstag nicht noch ein paar wesentliche Zugeständnisse aus Brüssel nach London, droht ihr demnächst daheim eine eiskalte Dusche.