Etwas mehr als hundert Jahre nach der Titanic-Katastrophe soll ein Nachbau des Luxus-Schiffs über die Meere reisen. Die „Titanic II“ soll ihrem Vorbild in Sachen Prunk in nichts nachstehen – nur bei der Sicherheit wird nachgeholfen.

Titanic – kaum ein Schiff ist wohl berühmter als der 1912 gesunkene Dampfer. Spätestens seit dem elffach oscargekrönten Hollywoodfilm von 1998 kann wohl jeder etwas mit dem Namen Titanic anfangen: ein Luxus-Schiff der Extraklasse und ein Symbol für die Überheblichkeit der Menschen. Mehr als 100 Jahre nach der spektakulären Katastrophe soll nun eine moderne Replik der Titanic die Weltmeere befahren, und zwar auf derselben Strecke, auf der die Original-Titanic bei ihrer Jungfernfahrt sank.

Startschuss 2022

Die australische Blue Star Line arbeitet bereits seit mehreren Jahren an dem Projekt „Titanic II“. Eigentlich sollte das Schiff bereits in diesem Jahr fertig werden, nach mehreren Verschiebungen steht jetzt ein neuer Termin fest: 2022 soll der neue Luxus-Dampfer in See stechen. Das berichtet das US-amerikanische Medienunternehmen Bloomberg.

Fahrt auf der ursprünglichen Titanic-Strecke

Der Kreuzer soll ein Nachbau der ersten Titanic von 1911 sein und ihre Jungfernfahrt von Dubai aus antreten. Dann soll es von Southampton in England nach New York gehen – also genau die Strecke, auf der die Titanic 1912 mit einem Eisberg zusammenstieß und sank. Die Titanic 2 soll Platz für 2400 Passagiere und 900 Crewmitglieder bieten. Der Bau kostet rund 500 Millionen Dollar. Damit das Schiff stabiler ist als das alte Vorbild, wird der Dampfer vier Meter breiter als die Original-Titanic.

Die 1911 vom Stapel gelaufene Titanic galt als das luxuriöseste und größte Schiff seiner Zeit, das niemals sinken würde. Dies erwies sich als tragischer Irrtum: Bei der Kollision mit einem Eisberg konnten mit den wenigen Rettungsboote nur 700 Menschen in Sicherheit gebracht werden, rund 1500 starben.