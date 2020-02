Wird die Sterbehilfe erlaubt? Baden-Badener spricht im Fernsehen

Anzeige

Bernhard Weber, Kontaktstellenleiter der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben aus Baden-Baden hofft, dass das Bundesverfassungsgericht den Strafrechtsparagrafen 217 für verfassungswidrig erklärt. Darin geht es um die ärztliche Beihilfe zu einem Suizid.

Eine Prognose wagt er nicht. Am kommenden Mittwoch wird das Bundesverfassungsgericht das Urteil zum Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe verkünden. Bernhard Weber, Kontaktstellenleiter der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) in Baden-Baden, hofft, dass dieses Verbot für verfassungswidrig erklärt wird. Aber: „Wir müssen abwarten und sehen wie entschieden wird.“

Mehr zum Thema: Wie frei ist der Tod? – Karlsruhe prüft Sterbehilfe-Verbot

Am Montag (24. Februar) spricht Weber in der ZDF-Sendung „Wiso“ um 19.25 Uhr, die sich mit dem ärztlich assistierten Suizid und dem umstrittenen Strafrechtsparagrafen 217 befasst. Demnach ist die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe gestellt. Angehörige sind von dem Verbot ausgenommen.

Mehr zum Thema: Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben Baden-Baden diskutiert Sterbehilfe

Aufgezeichnet wurde der Beitrag schon im Mai vergangenen Jahres, nachdem die Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden war. Weber erläutert dabei sein Hauptanliegen, für selbstbestimmtes Sterben einzutreten und über sein Leben frei entscheiden zu dürfen, wobei der begleitete Suizid entsprechend reglementiert werden müsse.

Vernetzt mit Hospizdienst und Palliativteam

Weber organisierte zuletzt unter anderem eine Veranstaltung mit dem Journalisten Franz Alt und auch mit einem Arzt aus der Schweiz, wo die ärztlich begleitete Sterbehilfe legalisiert worden ist. Wichtig ist Weber auch die Vernetzung mit anderen Gruppen, wie etwa dem ambulanten Hospizdienst oder dem Palliativteam Mittelbaden. Zudem organisiere er Gesprächskreise für Mitglieder der DGHS, wie etwa auch am 11.März im Festsaal des Caritaszentrums Cäcilienberg mit dem Palliativteam.

Hoffen auf weiteren Mitgliederzuwachs

Im Blick auf die Gerichtsentscheidung wird Weber am Montag auch im Studio von SWR 2 zu Gast sein, wobei dieses Gespräch am frühen Mittwochmorgen gesendet werden soll. „Ich habe selbst begonnen, mich nach dem Tod meines Vaters mit dem Thema zu beschäftigen“, sagt Weber. Er sei dann auf die DGHS gestoßen und habe erkannt, wie wichtig Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen seien. Er hofft, bei einem positiven Urteil auch auf einen weiteren Zuwachs der insgesamt 23 000 Mitglieder, die derzeit bundesweit in der DGHS organisiert sind.

Werben für Vorsorgevollmacht

Nachdrücklich betont Weber zudem, dass das Werben für eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, die immer wieder auch aktualisiert werden müssten, ebenfalls ein ganz zentraler Bestandteil seiner Arbeit sei. „Jeder, der ein Auto hat, ist versichert, die eigene Vorsorge aber wird vernachlässigt, obwohl der Tod, egal in welchem Alter, jederzeit kommen kann.“ Der Kontaktstellenleiter verweist ferner darauf, dass Mitglieder Rechtsschutz und einen Notfallausweis erhalten.

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Anfragen

„Wenn die dunkle Jahreszeit naht, im Oktober oder November, bekommen wir die meisten Anfragen“, sagt Weber und versichert: „Da kann man die Uhr danach stellen.“ Freilich sei die DGHS nur Ansprechpartner und könne lediglich eine Vermittlerrolle übernehmen. Arzneimittel, um Suizid zu begehen, würde sie nicht zur Verfügung stellen.