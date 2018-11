Zu Hause unter den Sternen

Anzeige

Es gibt einen Ort auf der Welt, in dem man jeden Tag 16 Sonnenaufgänge erleben kann. Es ist ein Ort, der mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von 28 000 Stundenkilometern um die Erde kreist und täglich die Entfernung bis zum Mond und zurück legt. Ein Ort, an dem nur sechs Menschen leben, die im herkömmlichen Sinne niemals duschen, dafür aber zum Nachtisch schwebenden Pudding haben können. Die Internationale Raumstation ISS ist dieser Ort – und als solchen beschreibt sie der US-Astronaut Scott Kelly in seinem Buch „Endurance“: kein Objekt sei die Station, eher ein Haus mit „sehr eigenem Charakter“ und spezifischen Gerüchen. Dieses fliegende Haus, das teuerste und anspruchsvollste Bauwerk in der Geschichte der Menschheit, wird an diesem Dienstag 20 Jahre alt.

Es wirkt fast wie ein Wunder, dass die sich heute misstrauisch gegenüberstehenden Atommächte Russland und USA 1993 zu einem gemeinsamen Schluss kamen: Die Welt brauche ein internationales, ständig bewohntes Großlabor im Erdorbit. Für ihr letztlich mehr als 100 Milliarden Euro teures Projekt ISS holten die beiden kosmischen Pioniernationen noch Kanada, Japan und Europas Raumfahrtbehörde Esa an Bord. Am 20. November 1998 stieg eine russische Rakete mit dem ersten Modul Sarja (Morgenröte) auf einer imposanten Feuersäule in den Himmel. Zwei Wochen später wurde im All der US-Verbindungsknoten Unity (Einheit) angedockt – die ISS war damit geboren.

Wenn die Türschlösser im Orbit klemmen

Aller Anfang ist schwer, vor allem 400 Kilometer hoch im luftleeren Raum des eisigen Weltalls, wo keine Schwerkraft wirkt. Es bedurfte einer unglaublichen Präzision der Ingenieure aller beteiligten Länder, damit die vielen Teile der Raumstation bis auf ein hundertstel Millimeter genau zueinander passten. Nicht weniger schwierig war die Aufgabe der Astronauten Sergej Krikaljow, Juri Gidsenko und William Shepherd, die am 2. November 2000 als Erste auf der noch kleinen Baustelle unter den Sternen das Licht anmachten. „Es ist, als würdest du in ein neues Haus einziehen. Die Türschlösser klemmen, die Heizung muss noch eingestellt werden“, berichtete das Team, das sich zunächst mit nur zwei Schlafplätzen begnügen musste.

Die in 42 Missionen montierte ISS ist seitdem auf die stattliche Größe eines „Anwesens“ mit sechs „Zimmern“, zwei Badezimmern, einem Sportraum und einem Beobachtungsturm angewachsen. Es bezieht seinen Strom durch die riesigen Solarzellen, deren Spannweite eines Airbus A380 entsprechen und die die Station für Erdbeobachter als ein helles Objekt im Nachhimmel gut sichtbar machen.

Drei Tonnen Wasser im All erzeugt

Die leistungsfähige Recycling-Anlage erzeugt drei Tonnen Wasser pro Jahr. Etwa 100 Computer und 350 000 Sensoren wachen über Flugsteuerung und Lebenserhaltungssysteme. Als „erstaunlich gut erhalten“ erlebt gerade der ISS-Kommandant Alexander Gerst aus Künzelsau sein Zuhause. Dagegen beschreibt der Astronaut Scott Kelly in seinem neuen Buch, wie die Besatzungen mit dem „ewigen Problem“ Schimmelbefall kämpfen würden.

Es gab noch akutere Probleme auf ISS: So führte 2001 ein Computerversagen zum Funkstillstand. 2008 fiel die damals einzige Toilette aus. Nach einem Druckverlust im August 2018 musste ein mysteriöses Loch in dem angedockten Raumschiff Sojus geflickt werden.

Dennoch liest sich die Chronik der bisherigen 7 302 Flugtage der ISS wie eine glänzende Erfolgsgeschichte. Nicht nur wegen der effizienten und wohl harmonischen Zusammenarbeit der insgesamt 232 Vertreter von 18 Ländern auf dem Außenposten der Menschheit im All. Viele Fachleute heben die Bedeutung der vielseitigen Experimente in der Schwerelosigkeit für die Grundlagenforschung, die Entwicklung neuer Materialien oder Medikamente hervor. Doch welche Zukunft erwartet die in die Jahre gekommene Station? Das ist heute sehr ungewiss.

Ungewisse Zukunft des Weltraumlabors

Gesichert ist deren Finanzierung nur bis 2024. In den USA scheint gerade das Interesse am größten Technologieprojekt aller Zeiten abzunehmen. Präsident Donald Trump äußerte den Wunsch, die ISS-Finanzierung zu beenden und deren Privatisierung voranzutreiben. Das ist jedoch für die Raumfahrtbehörde Esa nicht vorstellbar. Russland will die ISS bis 2028 betreiben. Allerdings bereitet sich Moskau auch darauf vor, im Fall des früheren Ausstiegs der Partner eine eigene Station aus den russischen Modulen zu bauen.

Im Gespräch ist auch eine ISS-Nachfolgerin mit dem Namen „Deep Space Gateway“. Sie würde kleiner sein, dafür aber auf ihrer Umlaufbahn um den Mond ohne die störende Erdatmosphäre atemberaubende Ausblicke auf die Sternenpracht des Universums bieten. Und vielleicht den Menschen als ein Sprungbrett in die Tiefen des Sonnensystems dienen.

Lesetipp: Scott Kelly: „Endurance. Mein Jahr im Weltall“. 480 Seiten, 25 Euro. C. Bertelsmann

Wie entsorgt man ein nicht länger gebrauchtes Riesenlabor im All?

Russlands Oldtimer „Mir“ krachte 2001 nach einer ferngesteuerten Abbremsung noch mit einiger Wucht in den Ozean, östlich von Australien. Dabei zerbrach die Station nach russischen Schätzungen in 1 500 Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu 27 Tonnen. Niemand kam zu Schaden. Glimpflich verlief auch der Absturz der chinesischen Station „Tiangong 1“ im April 2018 im Pazifik. Manche Experten plädieren dafür, die große und schwere ISS in Zukunft in ihre Einzelteile zu zerlegen, ehe sie herunterfallen wird. Der US-Astronaut Scott Kelly widerspricht: „Es wäre am billigsten, einfachsten und sichersten, sie in einem Stück zu versenken“.

Wie viel wiegt die Raumstation ISS?

Ein Hühnerei ist 60 Gramm schwer, ein Elefant bringt sechs Tonnen auf die Waage. Wie viel aber wiegt die ISS? Und wie kann man überhaupt die Masse eines schwerelosen Objekts im All messen? Für russische Experten war das kein Problem. Im August 2004 zündete der an die ISS angedockte Transporter Progress M50 kurzzeitig seine Triebwerke, danach fingen die Mitarbeiter des Flugleitzentrums in Koroljow bei Moskau an, zu rechnen. Sie nutzten die Formel: Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Der Progress wurde vor dem Start gewogen, während des Flugs wurde die Schubkraft seiner Triebwerke gemessen. Danach ermittelten die Spezialisten den Beschleunigungsimpuls der ISS nach der Triebwerkzündung, mit der die Umlaufbahn der Station angehoben wurde. Sie kamen auf 180 Tonnen. Laut den jüngsten Nasa-Angaben wiegt die ISS heute exakt 419 725 Kilogramm.