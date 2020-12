Trotz der Corona-Krise stellen viele junge Menschen auch im kommenden Jahr vor der Frage, welchen Weg sie nach dem Schulabschluss einschlagen sollen. Unterstützung bietet ihnen dabei wieder die Messe Einstieg Beruf, die dieses Mal aufgrund der Pandemie und zur Sicherheit für die Bevölkerung digital stattfindet. Denn für die Veranstalter Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, Handwerkskammer Karlsruhe und die Agentur für Arbeit Karlsruhe – Rastatt steht fest: Eine Plattform, auf der Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zueinanderfinden können und die optimale Orientierung und Unterstützung bietet, bleibt unverzichtbar.

Das virtuelle Angebot der Messe steht allen Interessierten vom 31. Januar bis zum 14. Februar 2021 zur Verfügung. Zusätzlich zu dem umfassenden Informationsangebot sind die teilnehmenden Aussteller am 5. und 6. Februar für Live-Talks zur Stelle. Des Weiteren gibt es auch in diesem Format wieder ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm zu vielen wichtigen Themen. Wer vor dem ersten Schritt in die berufliche Zukunft steht, sollte dieses Angebot unbedingt nutzen.