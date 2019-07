Anzeige

Auf was können die „Fest“-Besucher bei dem Festival in der Günther-Klotz-Anlage nicht verzichten? Was darf auf keinen Fall in der Tasche fehlen? Und welche kuriosen Gegenstände hat der ein oder andere „Fest“-Gänger dabei? Die BNN haben einen Blick in die Rucksäcke und Taschen geworfen.