Mit Hits wie „Emanuela“, „Bettina“ oder „Tage wie diese“ brachte das Hip-Hop-Trio „Fettes Brot“ die Zuschauer bei „Das Fest“ zum Toben. Für eine richtige Überraschung sorgte die Gruppe, als sie ankündigten, am Sonntag mit den PxP All Stars nochmals beim Festival aufzutreten. Eine Zugabe gab der Headliner am Samstagabend demnach nicht – dafür fällt diese aber am Sonntag mehr als üppig aus. Das sagen die Menschen im Publikum zu dem Auftritt: