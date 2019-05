Ein Lauf mit Tradition: 30. Badische Meile

Anzeige

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, sind in Karlsruhe alle Läufer gefragt, denn die Badische Meile steht wieder an. Was ursprünglich als Vorlaufprogramm für den Baden-Marathon ins Leben gerufen wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einem eigenständigen Sportereignis der Fächerstadt entwickelt. Zum 30. Mal findet die „Meile“ bereits statt und lockt zu diesem Jubiläum wieder zahlreiche Teilnehmer aus Nah und Fern an.

Bereits am Samstag, 4. Mai, startet das Event mit den Mini-, Schüler- und Jugendläufen sowie der Familienstaffel. Dreh- und Angelpunkt ist und bleiben jedoch die Hauptläufe der Badischen Meile am Sonntag. Der Startpunkt ist in der Hermann-Veit-Straße. Hier legen die Läufer um 10.30 Uhr los, gefolgt von den Walkern um 10.40 Uhr und den Nordic-Walkern um 10.42 Uhr. Das Ziel befindet sich im Carl-Kaufmann-Stadion, Zielschluss ist für alle Läufe um 12.10 Uhr.

Unterstützung durch Helfer und Sponsoren

Dass bei der Badischen Meile alles funktioniert, dafür sorgen die Verantwortlichen rund um Patrick Scheef, Geschäftsführer der LG Region Karlsruhe, und LGR-Vorstandsmitglied Holger Wlasak. Neben zahlreichen Helfern unterstützen auch verschiedene Sponsoren das sportliche Großereignis. So findet vor den Läufen im Carl-Kaufmann-Stadion ein großes Aufwärmprogramm statt und über 6000 Funktionsshirts warten darauf, an die Teilnehmer der „Meile“ verteilt zu werden.

Oldtimer Rallye startet vor dem Lauf

Zusätzlich zu den Athleten kommen auch Automobilfreunde voll auf ihre Kosten, denn um 10.30 Uhr startet vor den Läufern die große Oldtimer Rallye. Die Fahrt führt von der Fächerstadt aus in Richtung Württemberg und Kraichgau. Diese Rallye findet am kommenden Sonntag bereits zum sechsten Mal statt.

Zusätzliche Informationen zur 30. Badischen Meile finden sich auch in der aktuellen Beilage der BNN.