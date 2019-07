Glanz und Gloria: Oldtimer-Meeting in Baden-Baden

Anzeige

Das Wetter hat gehalten beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden am Samstag: Immer wieder wechselten sich Sonnenstrahlen und dunkle Wolken am Himmel ab, der Stimmung auf dem Gelände rund ums Baden-Badener Kurhaus schadete das aber nicht: Tausende Besucher strömten herbei und bestaunten alte, edle und besonders schöne Schmuckstücke der Autobaukunst.

Mehr als 350 Autos können die Besucher beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden bestaunen. Noch bis einschließlich Sonntag sind die Oldtimer aus neun Jahrzehnten ausgestellt. In diesem Jahr steht Bentley als Ehrengastmarke im Mittelpunkt. BNN.de ist vor Ort und begleitet das Meeting mit Artikeln, Videos und Fotos. Alle Infos zum Oldtimer-Meeting gibt es hier!

Schnappschüsse vom Oldtimer-Meeting-Samstag in der Bildergalerie:

Lust auf noch mehr Fotos? Die gibt es hier zu bestaunen!