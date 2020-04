„Wir helfen Stiftung“ hilft in Corona-Zeiten weiter

Anzeige

Eigentlich sollte die Aktion der „Wir helfen Stiftung“ der BNN nachdem Muster der vergangenen Jahre Ende März plangemäß enden und erst ab November die Arbeit wieder aufnehmen. Doch in Zeiten von Corona kommt es anders: „Die Bekämpfung der Ausbreitung der Corona-Epidemie stellt die gesamte Gesellschaft vor allergrößte Herausforderungen. Dies gilt auch für das Medienunternehmen BNN. Dabei wollen wir aber auch die Schwächsten in der Gesellschaft nicht vergessen,“ betont BNN-Verleger Klaus Michael Baur die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens. Deshalb soll die „Wir helfen Stiftung“ der BNN, neben der Wilhelm-Baur-Stiftung die zweite Stiftung im Verbund des Zeitungshauses, ihre Aktivitäten auch in den kommenden Wochen aufrecht erhalten, um in Not geratenen Mitbürgern zu helfen.

Konten bleiben geöffnet

. „Wir wollen die Karlsruher Hilfsorganisationen dabei unterstützen, ihre Arbeit im Sinne der Mitmenschen so gut wie möglich fortsetzen zu können,“ so Klaus Michael Baur. Deshalb bleiben die Konten der „Wir helfen Stiftung“ weiter für Spenden aus der Bevölkerung geöffnet.„Wir hoffen auf die Solidarität unserer Mitbürger in dieser schwierigen Zeit mit jenen, die dringend Hilfe brauchen“ sagt der BNN-Verleger weiter.Angesichts der Krise wird sich nun die Vorgehensweise der Stiftung ändern.Bisher erhielten Hilfsbedürftige einen sachgebundenen Gutschein, in aller Regel Lebensmittelgutscheine oder Gutscheine für Gegenstände des täglichen Bedarfs, Medikamente oder Kleidung. Die Partner der Aktion, die Caritas, die Diakonie und der Soziale Dienst der Stadt meldeten bisher die Hilfsbedürftigen, nach kurzer Prüfung gingen die Gutscheine an die Betroffenen. Dieser Weg ging zwar immer relativ schnell, doch in dieser Krise ist noch schnellere Hilfe notwendig.

Zuwendungen direkt an Hilfsorganisationen

Nun wird die „Wir helfen Stiftung“ direkt Karlsruher Hilfsorganisationen unterstützen. Zunächst ist dies die Caritas mit ihren Tafelläden, weitere Organisationen sollen ebenfalls profitieren. In den vergangenen Wochen gingen bei den BNN 174.000 Euro an Spenden ein, über tausend Gutscheine wurden an Bedürftige ausgegeben. Dank vieler Spenden verfügt die Stiftung zunächst noch über einen relevanten Betrag, um die neue Herausforderung anzugehen. Seit jetzt 28 Jahren gibt es die Hilfsaktion der BNN um die Weihnachtszeit. Seit drei Jahren firmiert sie nun als eigene Stiftung. Ein Teil der Einnahmen der Stiftung stammt auch aus Benefizkonzerten. Im November 2019 spielte bereits das Heeresmusikkorps aus Ulm, es folgte im Dezember die Modern Church Band. Im Februar folgte das Konzert der Bläserphilharmonie Durlach in der Kirche St. Stephan. Dann brach die Corona-Krise aus, es folgte die Absage sämtlicher öffentlicher Veranstaltungen. Auch das Konzert des Mandolinenorchesters Ettlingen für die „Wir helfen Stiftung“ Ende März in Neureut musste abgesagt werden.