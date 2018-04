Ahmad Alrajleh | Klasse 8a

Gemeinschaftsschule Waghäusel

Zum Turnier nach Barcelona

Ich bin Ahmad und am 13. September 2015 nach Deutschland gekommen. Ich möchte von meinem Hobby erzählen, mit dem ich hier in Deutschland angefangen habe: Fußball. Ich bin ein Spieler des TSV Wiesental und möchte von unserer Reise nach Barcelona berichten.

Bis zum Viertelfinale hat es nicht gereicht.

Am 21. April 2017 war um 17.30 Uhr Treffpunkt der C- und B-Jugend mit unserem Trainer. 20 Spieler und fünf Trainer stiegen in den Bus, um 6 Uhr ging es dann los. Nach elf Stunden sind wir endlich in Barcelona angekommen, fast pünktlich. Es war anstrengend. Am nächsten Tag hatten wir gleich ein Spiel gegen eine Mannschaft dort. Es waren viele Mannschaften aus verschiedenen Ländern da.

Wir haben jeden Tag gespielt, es war sehr gut. Wir haben in manchen Spielen gewonnen und in manchen verloren. Wir waren besser als die anderen, aber das hat nicht bis zum Viertelfinale gereicht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder hingehen.