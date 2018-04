Alles für Sternengucker und Schachspieler

Anna Gerstenberg | Klasse 9a

Windeck-Gymnasium Bühl

Leseratte oder Sportass? Am Windeck ist für jeden etwas dabei!

Das Windeck-Gymnasium ist eine an Angeboten sehr reiche Schule. Sie bietet nicht nur viele Arbeitsgemeinschaften (AGs), sondern auch Veranstaltungen der Schülermitverwaltung (SMV) wie zum Beispiel die Halloween-Party oder Filmnächte. Die AGs gehen von Lese- und Schach-AGs bis zu vielfältigen Sport-AGs. Hierfür geben die Lehrer, die die AGs leiten, ein Stück ihrer Freizeit her.

Etwas sehr besonderes bietet die Schule für alle Astronomie-Begeisterten : Eine Sternwarte, in der auch Astronomie-Abende statt finden.

Auch ein großes Essensangebot gibt es an der Schule: Sowohl in den zwei großen Pausen durch den Hausmeister, der Getränke und Essen wie Schoko-Croissants oder Sandwichs für die hungrigen Schüler hat, als auch in der Mittagspause durch die Mensa , die warmes Essen serviert.

Für die Fünftklässler bietet die Schüler Patenschaften mit den Neuntklässlern , die die Jüngeren am Anfang durch die Schule führen, ihnen Fragen beantworten und ihnen auch sonst immer zur Verfügung stehen.

Außerdem verfügt das Windeck-Gymnasium über eine Ganztagsbetreuung in der Mediathek, in der die Schüler Bücher ausleihen, verschiedene Spiele spielen oder Hausaufgaben machen können. Zusätzlich gibt es noch ein Hausaufgabenhilfe.