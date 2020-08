Notbremsassistent mit fatalem Fehler? Als Daimler ins Visier der Justiz geriet

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich eine Amtsrichterin mit einem Weltkonzern anlegt. Insofern hätte der 12. Dezember 2018 für Gabriele Schöpf und für die Daimler AG ein denkwürdiges Datum werden können.

Ein paar Tage zuvor nämlich hatte Schöpf, damals Richterin am Amtsgericht Mannheim, einen Beschluss unterzeichnet. In dem Dokument ordnete sie die „Durchsuchung der Daimler AG, Stuttgart/Baden-Württemberg samt aller Werke und Niederlassungen oder sonstiger Geschäftsräume und Servern“ an. Zieldatum der Aktion war ebenjener 12. Dezember.

Blieb ein eklatanter Produktmangel verborgen?

Keine Kleinigkeit also, die sich da in der Vorweihnachtszeit anbahnte. Schöpf selbst ist mittlerweile pensioniert. Den Prozess, in dem sie die Durchsuchung anordnete, hat sie noch gut in Erinnerung. „Wir haben damals den Eindruck bekommen, Daimler verheimlicht uns etwas”, sagt sie. Also wollte das Gericht seine Zähne zeigen.