Zahl der Parkplätze wird verringert

Rheinstettener wollen die Schwaben am Epplesee „vergrämen”

Die Zahl der Parkplätze am Epplesee wird verringert. Darauf hat sich die Rheinstettener Gemeinderat geeinigt. Damit soll das Verkehrschaos an heißen Sommertagen an dem See beendet werden.