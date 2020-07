Wehrmacht-General aus Baden-Baden war „Retter von Paris”

Paris ohne Eiffelturm, das wäre wie Baden-Baden ohne Kurhaus: Undenkbar! Ende August vor 76 Jahren hätte die französische Hauptstadt allerdings einem Trümmerhaufen gleichen sollen.

Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm, die Seine-Brücken, das Kunstmuseum Louvre und die Kathedrale Notre-Dame sollten bei einer Aufgabe der Stadt von den deutschen Besatzern gesprengt werden. Das war die Vorstellung von Adolf Hitler angesichts der auf Paris vorrückenden alliierten Streitkräfte. Es zeichnete sich ab, dass der Krieg verloren gehen würde.

Der General wollte „kein Nero” werden

Ein Befehl des Führers („Paris darf nicht oder nur als Trümmerfeld in die Hand des Feindes fallen!”) wurde aber vom zuständigen deutschen General und Befehlshaber in der Seine-Metropole nie ausgeführt. Die Bevölkerung von Paris, eine der schönsten Städte der Welt, blieb so von einem Schreckensszenario verschont.