Für Reisende aus Tuzla und Varna ist der Corona-Test am Baden-Airport Pflicht

Mit Verständnis haben Passagiere aus Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste und aus Tuzla in Bosnien und Herzegowina am Baden-Airport in Rheinmünster-Söllingen auf verpflichtende Corona-Tests bei Einreisen aus Risikogebieten reagiert. Am mittelbadischen Regionalflughafen wurden diese Tests am Samstag (8. August) erstmals durchgeführt. Aus Tuzla, der Industriestadt im Nordosten von Bosnien und Herzegowina, reisten 99 Passagiere ein, aus Varna waren es 132.

Erich Blechschmidt, Bereichsleiter Luftverkehr am Baden-Airport, hatte erst am Vorabend erfahren, dass am Regionalflughafen ab diesem Samstag die neue Vorgabe auch für Flüge aus Varna gelte. Zunächst waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass die Tests nur Passagiere von Flug WG 4617 aus Tuzla betreffen, der um 15.20 Uhr am Samstag und damit zehn Minuten früher als geplant in Mittelbaden landete.