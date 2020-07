Machen Gaggenauer Männer wegen Corona mehr im Haushalt?

Von Beatrix Ottmüller

Sascha Marteau ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise im Homeoffice. „Klar helfe ich im Haushalt“, sagt er. „Ich spare mir die Fahrt zur Arbeit und habe so mehr Zeit mich darum zu kümmern“, erzählt der Gaggenauer. Er habe vieles übernommen, da seine Frau weiterhin voll arbeite und entsprechend weniger zu Hause sei als er. Und das sei gut so, beide zu Hause funktioniere nicht, findet er. Seine Frau Sandra ist mit der Entwicklung zufrieden. „Er hilft mir jetzt auch beim Einkaufen“, betont sie.

Auch Roland Hirth hat während der Corona-Zeit viel zu Hause gemacht. „Ich habe Schränke aufgeräumt, alle Zimmer geputzt und auch den Keller und den Dachboden geordnet“, lacht der Bad Rotenfelser. Zu Anfang sei die Corona-Krise für ihn schwierig gewesen, denn seine Clique konnte sich nicht mehr wie gewohnt zum Kaffee auf dem Gaggenauer Marktplatz treffen. „Das hat mir weh getan“, betont er. Jetzt könne man sich zum Glück wieder verabreden. Viele hätten sogar mehr Zeit als gewöhnlich, es sei nicht mehr so hektisch. Das findet er positiv.

„Ich habe mich während des Kontaktverbots vor allem Draußen mehr betätigt“, sagt dagegen Siegfried Hang. Zu Hause wäre nichts zu tun gewesen, erläutert der Gaggenauer schulterzuckend, deshalb habe er sich mit den Außenanlagen des Unimog-Museums beschäftigt, in dem er sich auch sonst engagiert. „Jetzt können wir auch drinnen wieder etwas machen“, sagt er zufrieden.

Auch Rudi Drützler hat während der Schulschließungen seiner Frau mehr im Haushalt geholfen. „Ich habe gebügelt, gesaugt, eingekauft“, sagt er, „In dieser Reihenfolge“. Dann begann der Gaggenauer Lehrer mit seinen Schülern das Homeschooling zu organisieren und unterrichtete online. „Jetzt läuft die Schule wieder, wenn auch mit weniger Schülern“, erläutert der Techniklehrer, was seine Aktivitäten zu Hause wieder einschränke.

Der Sulzbacher Hubert Mahler machte während den ersten Wochen Lockdown seinem Namen alle Ehre. „Ich habe das Haus vom Keller bis zum Dachboden gestrichen“, lacht er. Vor allem der Baumarkt habe davon profitiert. Zudem beteiligte er sich an der Hausarbeit, ging einkaufen, putzte und machte sich auch sonst im Haushalt nützlich. „Ich war in Kurzarbeit und bin noch immer im Homeoffice, meine Frau dagegen arbeitet voll und so übernehme ich die Arbeit zu Hause“, sagt Hubert Mahler.