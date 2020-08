Rastatter Bauunternehmen kritisiert Behörden: In der Corona-Krise „regelrecht abgetaucht”

Spurlos und ganz ohne Blessuren ist die Corona-Krise an der bislang erfolgsverwöhnten, immer gut ausgelasteten Bauindustrie nicht vorübergegangen. „Corona hat auch unsere Branche getroffen - vor allem im Wirtschaftsbau. Wir selbst hatten keinen Stillstand auf unseren Baustellen, konnten weiterarbeiten und haben uns vorgenommen, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen“, erklären die Gesellschafterin der Reif Bauholding, Sabine Schmucker, und der Geschäftsführer der Reif Baunternehmung, Alexander Klöcker, bei einem Besuch in der Rastatter Firmenzentrale. Der Anlass ist ein besonderer: Im Corona-Jahr blickt das traditionsreiche Familienunternehmen auf sein 90-jähriges Bestehen zurück, „nur leider ohne Jubiläumsfeier“, wie die Enkelin des Firmengründers bedauert.

Elsässische Mitarbeiter für drei Wochen in Quarantäne

1930 von dem Maurermeister Karl Reif in Forbach im Murgtal gegründet, entwickelte sich die Firma im Laufe der Jahrzehnte zu einer mittelständischen Unternehmensgruppe, die in zehn Geschäftsfeldern aktiv und für Bund, Land, Kommunen, Bahn, Industrie, Gewerbe und Private tätig ist. Von den aktuell rund 1.000 Mitarbeitern an vier Standorten sind allein 440 in Rastatt beschäftigt, darunter 66 Elsässer.