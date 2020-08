Volle Badeseen und Bäder zwischen Karlsruhe und Offenburg - Polizei meldet keine Vergehen

Der Andrang ist hoch, aber noch melden die Polizeiposten im Südwesten keine Vorkomnisse. Viele Bäder haben wegen der Corona-Pandemie nur begrenzte Kontigente für die Besucher. Ein Mann starb bei einem Unfall am Badeesee in St. Leon-Rot.

Bei hochsommerlichen Temperaturen haben am Samstag Tausende Menschen nach einer Abkühlung gesucht. An den Badeseen und in den Freibädern im Südwesten herrschte zwar reger Betrieb. Den Polizeipräsidien im Land zufolge bleib es aber zunächst ruhig.

Ein Sprecher es Präsidiums Karlsruhe erklärte auf BNN-Anfrage, dass an den Seen im Landkreis - wie beispielsweise am Epplesee - viel los sei. Besondere Vorkommnisse habe es demnach aber nicht gegeben. Vergangene Woche kamen mehr als 7.000 Menschen an den beliebten Baggersee bei Rheinstetten.

Auch ein Kollege des Polizeipräsidiums Offenburg konnte am frühen Abend keine besonderen Vorkommnisse oder Vergehen melden. Der Sprecher betonte, dass Bäderbetriebe und Gemeinden bereits im Vorfeld sehr restriktiv gegen mögliche Überfüllungen vorgegangen seien. So gebe es - wie bei vielen Bädern im Land - Tickets nur vorab.

Mann stirbt in See bei St. Leon-Rot

Tragisch endete ein Bade-Ausflug an einen See in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis). Dort wurde am Mittag ein Mann tot geborgen. Die genauen Umstände des Unglücks waren nach Polizeiangaben zunächst nicht geklärt.

Die Behörden hatten in den vergangenen Wochen immer wieder vor einer Überfüllung gewarnt, Kontrollen verstärkt und teilweise Zugänge zu Badestellen gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für das Wochenende Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad vorhergesagt.

Badende haben in diesem Sommer nur wenige Alternativen. Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele Freibäder geschlossen oder lassen nur eine beschränkte Zahl von Besuchern ins Becken.